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Є політичний момент: соліст Artik & Asti про різницю артистів у РФ та Україні

3 Листопада 2021, 13:28 Євгенія Шапоренко
Є політичний момент: соліст Artik & Asti про різницю артистів у РФ та Україні

Артем Умрихін із Artik & Asti розповів, чому в Україні так багато талановитих музикантів.

Ксенія Собчак запитала у Анни та Артема, чому всі дуже круті музиканти та виконавці з України, зокрема Світлана Лобода, Віра Брежнєва, більшість учасниць Віагри, Іван Дорн та інші.

– Я відповідав на це питання однаково, але й у Росії, і в Україні є талановиті артисти. Але в Україні вони швидше фірмові, європеїзовані, – заявив Артем.

Він зазначив, що ця історія триває споконвіку, оскільки українська нація дуже співоча.

– Я вважаю, що є певний плюс у політичному моменті. Наскільки я знаю, існує закон, що 50 відсотків музики на радіо має бути українською, а це дає поштовх розвитку культури. А тут (в Росії) є радіостанції, які взагалі не ставлять російські пісні, – заявив соліст колективу.

Також він розповів, що багато його товаришів підтримали на президентських виборах Володимира Зеленського.

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Ксенія Собчак поцікавилася, чи збираються Анна та Артем змінювати громадянство на російське.

Анна Дзюба зі свого боку зазначила, що ні, оскільки у РФ у неї чоловік, вона робить посвідку на проживання, але водночас хоче спокійно їздити в Україну, щоб навідуватися до рідних.

Крім того, Артем зазначив, що він писав пісні українською, але поки вони чекають свого часу.

– У мене лежать кілька пісень українською мовою, вже давно. Але вони недороблені лежать, – зазначив Артем.

Що відомо про Artik & Asti

Гурт Artik & Asti був заснований у 2011 році. За 10 років спільної роботи колектив записав чотири студійні та два міні-альбоми. З 2014 року колектив будував кар’єру в Росії. Найпопулярніші треки – Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Проте 2 листопада 2021 року Анна Дзюба заявила, що залишає гурт Artik & Asti.

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