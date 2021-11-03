Є політичний момент: соліст Artik & Asti про різницю артистів у РФ та Україні

Артем Умрихін із Artik & Asti розповів, чому в Україні так багато талановитих музикантів.

Ксенія Собчак запитала у Анни та Артема, чому всі дуже круті музиканти та виконавці з України, зокрема Світлана Лобода, Віра Брежнєва, більшість учасниць Віагри, Іван Дорн та інші.

– Я відповідав на це питання однаково, але й у Росії, і в Україні є талановиті артисти. Але в Україні вони швидше фірмові, європеїзовані, – заявив Артем.

Він зазначив, що ця історія триває споконвіку, оскільки українська нація дуже співоча.

– Я вважаю, що є певний плюс у політичному моменті. Наскільки я знаю, існує закон, що 50 відсотків музики на радіо має бути українською, а це дає поштовх розвитку культури. А тут (в Росії) є радіостанції, які взагалі не ставлять російські пісні, – заявив соліст колективу.

Також він розповів, що багато його товаришів підтримали на президентських виборах Володимира Зеленського.

Ксенія Собчак поцікавилася, чи збираються Анна та Артем змінювати громадянство на російське.

Анна Дзюба зі свого боку зазначила, що ні, оскільки у РФ у неї чоловік, вона робить посвідку на проживання, але водночас хоче спокійно їздити в Україну, щоб навідуватися до рідних.

Крім того, Артем зазначив, що він писав пісні українською, але поки вони чекають свого часу.

– У мене лежать кілька пісень українською мовою, вже давно. Але вони недороблені лежать, – зазначив Артем.

Що відомо про Artik & Asti

Гурт Artik & Asti був заснований у 2011 році. За 10 років спільної роботи колектив записав чотири студійні та два міні-альбоми. З 2014 року колектив будував кар’єру в Росії. Найпопулярніші треки – Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Проте 2 листопада 2021 року Анна Дзюба заявила, що залишає гурт Artik & Asti.