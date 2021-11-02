Солістка гурту Artik & Asti Анна Дзюба залишає музичний колектив. Про це повідомив другий учасник та продюсер Артем Умріхін.
У 2021 році Artik & Asti виповнюється 10 років.
– 10 років із моменту, коли я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста. Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним, – написав Артем в Instagram.
Артем наголосив, що вже давно навколо цього ходило багато чуток та здогадів, але тепер він може підтвердити офіційно – Аня залишає гурт Artik & Asti.
– З сьогоднішнього дня наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою. Аня напевно почне свій сольний шлях, а я продовжу робити те, що роблю все життя – писати пісні, шукати нові таланти та допомагати їм реалізовуватися, – продовжив Умріхін.
Продюсер наголосив, що музичний колектив продовжить своє існування, але вже в оновленому складі, про який він скоро розповість.
Також Артем прикріпив дві фотографії – перший виступ гурту в Києві та перший виступ у Москві.
Реакція шанувальників Artik & Asti не змусила на себе довго чекати.
- Шкода.
- Для нас ви назавжди колишні Artik & Asti.
- Аню ніхто не замінить.
- Немає ще гуртів, які мали успіх, змінивши склад.
- Я не хочу вірити в це.
- Думаю, що у вас все вийде. Хай щастить.
- Найжахливіша новина за сьогодні.
- Це був один із найкращих гуртів.
- Голос Ані складно замінити.
- Як так?! Ви мої улюблені! Я не зможу сприймати іншу солістку.
- Це вже не те! – Пишуть користувачі мережі.
Новина доповнюється…