Солістка гурту Artik & Asti Анна Дзюба залишає музичний колектив. Про це повідомив другий учасник та продюсер Артем Умріхін.

У 2021 році Artik & Asti виповнюється 10 років.

– 10 років із моменту, коли я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста. Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним, – написав Артем в Instagram.

Артем наголосив, що вже давно навколо цього ходило багато чуток та здогадів, але тепер він може підтвердити офіційно – Аня залишає гурт Artik & Asti.

– З сьогоднішнього дня наші шляхи розходяться і кожен йде своєю дорогою. Аня напевно почне свій сольний шлях, а я продовжу робити те, що роблю все життя – писати пісні, шукати нові таланти та допомагати їм реалізовуватися, – продовжив Умріхін.

Продюсер наголосив, що музичний колектив продовжить своє існування, але вже в оновленому складі, про який він скоро розповість.

Також Артем прикріпив дві фотографії – перший виступ гурту в Києві та перший виступ у Москві.

Реакція шанувальників Artik & Asti не змусила на себе довго чекати.

Шкода.

Для нас ви назавжди колишні Artik & Asti.

Аню ніхто не замінить.

Немає ще гуртів, які мали успіх, змінивши склад.

Я не хочу вірити в це.

Думаю, що у вас все вийде. Хай щастить.

Найжахливіша новина за сьогодні.

Це був один із найкращих гуртів.

Голос Ані складно замінити.

Як так?! Ви мої улюблені! Я не зможу сприймати іншу солістку.

Це вже не те! – Пишуть користувачі мережі.

Новина доповнюється…