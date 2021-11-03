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Есть политический момент: солист Artik & Asti о разнице артистов в РФ и Украине

3 ноября 2021, 13:28 Євгенія Шапоренко
Есть политический момент: солист Artik & Asti о разнице артистов в РФ и Украине

Артем Умрихин из Artik & Asti рассказал, почему в Украине так много талантливых музыкантов.

Ксения Собчак спросила у Анны и Артема, почему все очень крутые музыканты и исполнители из Украины, в частности Светлана Лобода, Вера Брежнева, большинство участниц Виагры, Иван Дорн и другие.

— Я отвечал на этот вопрос одинаково, но и России, и в Украине есть талантливые артисты. Но в Украине они скорее более фирменные, европеизированные.

Он отметил, что эта история длится испокон веков, так как украинская нация очень певческая.

— Я считаю, что есть определенный плюс в политическом моменте. Насколько я знаю, существует закон, что 50 процентов музыки на радио должно быть украинской, а это дает толчок к развитию культуры. А тут (России) есть радиостанции, которые вообще не ставят русские песни, — заявил солист коллектива.

Также он рассказал, что многие его товарищи поддержали на президентских выборах Владимира Зеленского.

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Ксения Собчак поинтересовалась, собираются ли ребята менять гражданство на российское.

Анна Дзюба со своей стороны отметила, что нет, так как у РФ у нее муж, она делает вид на жительство, но при этом хочется спокойно ездить в Украину, чтобы проведывать родных в Черкассах.

Кроме того, Артем отметил, что он писал песни на украинском, но пока они ждут своего часа.

— У меня  лежат несколько песен на украинском языке, уже достаточно давно. Но они недоделанные лежат, — отметил Артем.

Что известно об Artik & Asti

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. За 10 лет совместной работы коллектив записал четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в России. Самые популярные треки — Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Однако 2 ноября 2021 года Анна Дзюба заявила, что покидает группу Artik & Asti.

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