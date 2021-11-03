Есть политический момент: солист Artik & Asti о разнице артистов в РФ и Украине

Артем Умрихин из Artik & Asti рассказал, почему в Украине так много талантливых музыкантов.

Ксения Собчак спросила у Анны и Артема, почему все очень крутые музыканты и исполнители из Украины, в частности Светлана Лобода, Вера Брежнева, большинство участниц Виагры, Иван Дорн и другие.

— Я отвечал на этот вопрос одинаково, но и России, и в Украине есть талантливые артисты. Но в Украине они скорее более фирменные, европеизированные.

Он отметил, что эта история длится испокон веков, так как украинская нация очень певческая.

— Я считаю, что есть определенный плюс в политическом моменте. Насколько я знаю, существует закон, что 50 процентов музыки на радио должно быть украинской, а это дает толчок к развитию культуры. А тут (России) есть радиостанции, которые вообще не ставят русские песни, — заявил солист коллектива.

Также он рассказал, что многие его товарищи поддержали на президентских выборах Владимира Зеленского.

Ксения Собчак поинтересовалась, собираются ли ребята менять гражданство на российское.

Анна Дзюба со своей стороны отметила, что нет, так как у РФ у нее муж, она делает вид на жительство, но при этом хочется спокойно ездить в Украину, чтобы проведывать родных в Черкассах.

Кроме того, Артем отметил, что он писал песни на украинском, но пока они ждут своего часа.

— У меня лежат несколько песен на украинском языке, уже достаточно давно. Но они недоделанные лежат, — отметил Артем.

Что известно об Artik & Asti

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. За 10 лет совместной работы коллектив записал четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в России. Самые популярные треки — Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Однако 2 ноября 2021 года Анна Дзюба заявила, что покидает группу Artik & Asti.