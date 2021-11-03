Відома співачка Анна Дзюба прокоментувала відхід з гурту Artik & Asti, в якому вона співала 10 років.

31-річна артистка зазначила, що у розпаді колективу ніхто не винен.

– Ніхто не винен. Це була красива, потужна історія, де ми зустрілися, виросли, досягли дуже високих результатів. Вдячна Артикові за все, що ми зробили разом. Але тепер нам час піти своїми дорогами. Щодо майбутнього: народ, давайте не поспішати і подивимося, що буде далі, – зауважила Анна Дзюба в інтерв’ю. Обережно: Собчак.

Для Artik & Asti це стало останнім спільним інтерв’ю, в якому вони поділилися спогадами, а також познайомили публіку зі своїми половинками.

Соліст гурту Artik зазначив, що кліп на головний хіт колективу Грустный дэнс йому не дуже подобається, хоча до вибору режисера він ставився відповідально.

Що відомо про Artik & Asti

Гурт Artik & Asti був заснований у 2011 році. За 10 років спільної роботи колектив записав чотири студійні та два міні-альбоми. З 2014 року колектив будував кар’єру в Росії. Найпопулярніші треки – Грустный дэнс, Девочка, танцуй, Истеричка.

Проте 2 листопада 2021 року Анна Дзюба заявила, що залишає гурт Artik & Asti.

– Тепер кожен матиме свою дорогу, а гурт Artik & Asti продовжує свою діяльність, але вже в оновленому складі. В якому? Скоро розповім, – написав Asti.

Найімовірніше, Анна будуватиме сольну кар’єру. Крім того, дівчина розповіла в інтерв’ю Ксенії Собчак, що хоче трьох дітей, а зараз вона із чоловіком активно працює над первістком.