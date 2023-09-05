Журналістка Раміна Есхакзай заявила, що не хоче дітей. За словами блогерки, у неї просто немає бажання для цього.

Каже, з дитинства завжди думала про усиновлення, але народжувати – ні.

– Напевно, через те, що в мене був непростий приклад стосунків із батьками, і в мене є сестра, для якої я була мамою. Коли батьки розлучилися, я ще взяла на себе відповідальність за свою маму. Через те, що я не хотіла, щоб моя сестра Діана відчувала ті емоції, які відчуваю я, – пригніченість, нелюбов, – я про неї сильно дбала, – наголосила Раміна.

Есхакзай впевнена, бажання народити дитину не залежить від того, який поруч чоловік, навіть якщо його сильно любити. Також каже, що коли жінка народжує дитину, вона повинна мати можливість повністю утримувати її самостійно.

Нагадаємо, в квітні Раміна Есхакзай розійшлася зі своїм хлопцем, адвокатом Євгеном Проніним. Разом вони були п’ять років, 1,5 року з яких – у статусі нареченого і нареченої.

Фото: Раміна Есхакзай