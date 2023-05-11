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Нові костюми та звучання: Tvorchi вперше показали номер для Євробачення 2023

12 Травня 2023, 00:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Tvorchi

У другому півфіналі Євробачення 2023 показали фрагмент виступу дуету Tvorchi, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у фіналі.

Відео взяли з другої генеральної репетиції Tvorchi. Українські учасники постали в оновлених образах під конкурсну пісню Heart of Steel. Варто зазначити, що їхній номер мало чим відрізняється від того, який був під час Нацвідбору.

Повний виступ Tvorchi на Євробаченні 2023 ми побачимо у фіналі, куди наша країна проходить автоматично, оскільки є переможцем минулого року.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Дует Tvorchi виступить під 19 номером.

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Tvorchi Євробачення
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