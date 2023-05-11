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Каким будет выступление Tvorchi на Евровидении 2023 — показали во втором полуфинале

12 мая 2023, 00:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Tvorchi

Во втором полуфинале Евровидения 2023 показали фрагмент выступления дуэта Tvorchi, который представит Украину на международном песенном конкурсе в финале.

Видео взяли со второй генеральной репетиции Tvorchi. Украинские участники предстали в обновленных образах под конкурсную песню Heart of SteelСтоит отметить, что их номер мало чем отличается от того, который был во время Нацотбора.

Полное выступление Tvorchi на Евровидении 2023 мы увидим в финале, куда наша страна проходит автоматически, поскольку является победителем прошлого года.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Дуэт Tvorchi выступит под 19 номером.

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