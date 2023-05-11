Каким будет выступление Tvorchi на Евровидении 2023 — показали во втором полуфинале

Во втором полуфинале Евровидения 2023 показали фрагмент выступления дуэта Tvorchi, который представит Украину на международном песенном конкурсе в финале.

Видео взяли со второй генеральной репетиции Tvorchi. Украинские участники предстали в обновленных образах под конкурсную песню Heart of Steel. Стоит отметить, что их номер мало чем отличается от того, который был во время Нацотбора.

Полное выступление Tvorchi на Евровидении 2023 мы увидим в финале, куда наша страна проходит автоматически, поскольку является победителем прошлого года.

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Дуэт Tvorchi выступит под 19 номером.