Співак Артем Пивоваров відповів на хейт, який полився на нього після концерту в Чернівцях. 7 квітня артист виступав у музично-драматичному театрі, у якому видерся на розкішний балкон із травмованою ногою.

Концерти Артема – завжди видовищно. Для його шанувальників не секрет, що він віддається на всі 100%. Однак після цього виступу знайшлися і критики, які зазначили, що подібна локація не для таких концертів. Сам Пивоваров лише посміявся з хейтерів, оприлюднивши частину того самого виступу.

– Який жах, – лаконічно написав Артем.

Незгодні з поведінкою виконавця справді знайшлися, проте більшість прихильників його підтримали, зазначивши, що концерти Пивоварова завжди особливі.

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Ми були на концерті і це був найзапальніший концерт, на якому я була взагалі. Атмосфера – вогонь. Енергетика нереальна.

Чотири рази була вже на цьому жаху, за першої можливості – знову побіжу!

Який крутий жах!

Орендувати тоді для таких виступів треба не театр. І все буде ок.

Ну буває, що скаже, без хейтерів ніяк, де ж без цього.

Навіть якщо концерт був чудовий, є певні правила і норми, як для відвідувачів, так і для виконавців.

Не важливо те, що пишуть, важливо те, що люди відчувають на концерті. Ось це головне! Ось де життя!

Це був найкращий концерт у моєму житті. Чекаємо ще в Чернівцях, треба повторити, – пишуть у коментарях під відео.

Раніше Артем Пивоваров відповів хейтерам на “недоречність” концертів під час війни. Артист заявив, що за допомогою виступів зберігає нашу культуру і допомагає захисникам, а критикам краще робити те ж саме, або ж мовчки чекати перемоги.