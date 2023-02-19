Співак Артем Пивоваров отримав травму під час концерту в Бидгощі (Польща).
Про це артист розповів у своєму Instagram, опублікувавши відео, на якому медики оглядають його ногу та наносять на неї спрей-заморозку. Можливо, у нього забій чи розтяг, а може все значно серйозніше, але сам виконавець поки що нічого з цього приводу не говорив.
Після цього Артем повернувся на сцену, щоб продовжити виступ.
Зараз дивляться
– Все буде добре. До зустрічі! – написав Пивоваров під відео.
В Instagram-stories він також показав листування зі своєю мамою, в якому зазначив, що все добре. Він просто оступився, оскільки підлога була слизькою.
Шанувальники побажали Артему якнайшвидшого одужання.
- Цей концерт буде у моєму серці назавжди, звук, енергія, сила, подача… Магія від першої до останньої ноти. А вийти співати з травмою та незважаючи на біль віддати себе на 100% – це те, що показує, хто ти є!
- Відданість своїй справі – продовжувати концерт незважаючи ні на що, важливо.
- Не впевнений. Я після такого у гіпсі ходив місяць.
- Ну казали ж, що дострибаєш, непосидючий ти наш.
- Одужуй швидше, – пишуть у коментарях Артему.