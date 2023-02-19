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Оступився і послизнувся: Артем Пивоваров отримав травму ноги під час концерту у Польщі

19 Лютого 2023, 10:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Артем Пивоваров

Співак Артем Пивоваров отримав травму під час концерту в Бидгощі (Польща).

Про це артист розповів у своєму Instagram, опублікувавши відео, на якому медики оглядають його ногу та наносять на неї спрей-заморозку. Можливо, у нього забій чи розтяг, а може все значно серйозніше, але сам виконавець поки що нічого з цього приводу не говорив.

Після цього Артем повернувся на сцену, щоб продовжити виступ.

Зараз дивляться

– Все буде добре. До зустрічі! – написав Пивоваров під відео.

В Instagram-stories він також показав листування зі своєю мамою, в якому зазначив, що все добре. Він просто оступився, оскільки підлога була слизькою.

Артем Пивоваров травма концерт

Шанувальники побажали Артему якнайшвидшого одужання.

  • Цей концерт буде у моєму серці назавжди, звук, енергія, сила, подача… Магія від першої до останньої ноти. А вийти співати з травмою та незважаючи на біль віддати себе на 100% – це те, що показує, хто ти є!
  • Відданість своїй справі – продовжувати концерт незважаючи ні на що, важливо.
  • Не впевнений. Я після такого у гіпсі ходив місяць.
  • Ну казали ж, що дострибаєш, непосидючий ти наш.
  • Одужуй швидше, – пишуть у коментарях Артему.
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Артем Пивоваров Концерт Травма
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