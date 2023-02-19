Співак Артем Пивоваров отримав травму під час концерту в Бидгощі (Польща).

Про це артист розповів у своєму Instagram, опублікувавши відео, на якому медики оглядають його ногу та наносять на неї спрей-заморозку. Можливо, у нього забій чи розтяг, а може все значно серйозніше, але сам виконавець поки що нічого з цього приводу не говорив.

Після цього Артем повернувся на сцену, щоб продовжити виступ.

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– Все буде добре. До зустрічі! – написав Пивоваров під відео.

В Instagram-stories він також показав листування зі своєю мамою, в якому зазначив, що все добре. Він просто оступився, оскільки підлога була слизькою.

Шанувальники побажали Артему якнайшвидшого одужання.