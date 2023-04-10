Певец Артем Пивоваров ответил на хейт, который полился на него после концерта в Черновцах. 7 апреля артист выступал в музыкально-драматическом театре, в котором выкарабкался на роскошный балкон с травмированной ногой.

Концерты Артема — всегда зрелищно. Для его поклонников не секрет, что он отдается на все 100%. Однако после этого выступления нашлись и критики, которые отметили, что подобная локация не для таких концертов. Сам Пивоваров лишь посмеялся с хейтеров, обнародовав часть того самого выступления.

— Какой ужас, — лаконично написал Артем.

Несогласные с поведением исполнителя действительно нашлись, однако большинство поклонников его поддержали, отметив, что концерты Пивоварова всегда особенные.

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Мы были на концерте, и это был самый зажигательный концерт, на котором я была вообще. Атмосфера — огонь. Энергетика нереальная.

Четыре раза была уже на этом ужасе, при первой возможности — снова побегу!

Какой крутой ужас!

Арендовать тогда для таких выступлений надо не театр. И все будет ок.

Ну бывает, без хейтеров никак, где же без этого.

Даже если концерт был замечательный, есть определенные правила и нормы, как для посетителей, так и для исполнителей.

Не важно то, что пишут, важно то, что люди чувствуют на концерте. Вот это главное! Вот где жизнь!

Это был лучший концерт в моей жизни. Ждем еще в Черновцах, надо повторить, — пишут в комментариях под видео.

Ранее Артем Пивоваров ответил хейтерам на “неуместность” концертов во время войны. Артист заявил, что с помощью выступлений сохраняет нашу культуру и помогает защитникам, а критикам лучше делать то же самое, или же молча ждать победы.