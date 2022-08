Американський актор Бен Аффлек відзначає день народження. 15 серпня зірці фільму Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості виповнюється 50 років.

До Бена Аффлека завжди була прикута пильна увага від шанувальників та папараці. Його називають найсумнішим актором Голлівуду, оскільки на випадково зроблених знімках він завжди має саме такий вигляд. Сумна посмішка, задумливий погляд та цілковите занурення в себе.

На честь ювілею Факти ICTV вирішили зібрати добірку мемів із Беном Аффлеком.

Нещодавно Бен Аффлек та Дженніфер Лопес вирушили на річкову прогулянку під час свого медового місяця. Очевидно, що актор втомився від невичерпної енергії Лопес і заснув прямо на стільці.

Він завжди буде моїм Бетменом, і я радий бачити його розслабленим у кращому місці в його житті. Напис на зображенні: Коли усвідомив, що тобі більше не потрібно перейматися тим, щоб бути Бетменом.

He’ll always be my Batman, but I’m happy to see him relaxed and in a better place in his life. #BenAffleck pic.twitter.com/deGcc5xb4e — Ryan ‘All Day News’ Anderson (@Ryans_Ramblings) July 25, 2022

Вбирають Бена і в Бетмена.

У шлюбному контракті Бена Аффлека та Дженніфер Лопес є пункт про сексуальні стосунки щонайменше чотири рази на тиждень. Я підозрюю, що їх набагато більше, ніж чотири.

Causa // Efecto “El contrato prenunpcial de Ben Affleck y Jennifer Lopez tiene la cláusula de tener al menos 4 veces por semana relaciones sexuales” Sospecho que son muchas más que 4. pic.twitter.com/rFQwrR2Xks — ???????? Víctor ???????? (@azogueray) July 24, 2022

Бен Аффлек у свій медовий місяць.

Ben Affleck en su luna de miel: pic.twitter.com/kHkYaDgLOk — Señor pizza ???? (@javierbaez_) July 25, 2022

Багато й тих фото, на яких Аффлек курить. Він завжди це робить із задумливим виразом обличчя. Так, користувачів мережі просять обрати – Який ти Бен з цигаркою сьогодні.

Ажіотаж викликало і фото актора, на якому він стоїть на пляжі та дивиться вдалечінь.

Я не Бен Аффлек на цьому фото фізично, але я Бен Аффлек на цьому фото духовно.

I am not Ben Affleck in this photo physically but I am Ben Affleck in this photo spiritually pic.twitter.com/v2lYjZNOL2 — Quinn (@qgoodman_) April 25, 2020

У травні 2021 року Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зійшлися майже через 20 років. У липні того ж року з’явилися фотографії з відпочинку пари на яхті в Сен-Тропе. На них Аффлек та Лопес ніби повторюють кадр із кліпу співачки Jenny from the Block 19-річної давнини.

Здавалося б, у актора має світитися обличчя від щастя, проте й тут без сумного вигляду не обійшлося.

Насолоджуєшся дотиком до сідниць, а потім згадуєш про моменти життя, про які шкодуєш, і про біль, якого завдав іншим.

Навіть у цій ідилічній обстановці Бен Аффлек за своєю природою не здатний на інший вираз обличчя, окрім як – я щойно втратив опіку над своїм сином.

even in this idyllic situation, ben affleck is constitutionally incapable of producing any facial expression other than ‘i just lost custody of my son’ pic.twitter.com/aRcR3Tq76J — rax ‘leads with her crotch’ king (@RaxKingIsDead) July 25, 2021

Варто зазначити, що увага до Бена прикута протягом багатьох років. Актор не раз казав, що його це дратує.

Так, наприклад, нещодавно ми писали, що Аффлека розчарував медовий місяць зі “сталевою” Лопес і все через пильну увагу папараці. Він сердився, а от Дженніфер поставилася до цього з розумінням.