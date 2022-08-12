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Це цунамі. Бена Аффлека розчарував медовий місяць зі “сталевою” Лопес

12 Серпня 2022, 13:09
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Бен Аффлек залишився незадоволеним медовим місяцем із Дженніфер Лопес у Парижі. Причиною стала пильна увага папараці.

– Бен трохи злякався у Парижі. Це був зовсім новий рівень. Майже рівень принцеси Діани, – повідомило джерело Page Six.

Попри те, що Аффлек звик до спалахів фотокамер, йому було складно – актор сердився і відчував, що “медовий місяць був цунамі”. Водночас Дженніфер Лопес поставилася до цього спокійніше, ніби “вона зроблена зі сталі”.

Втім, до надмірної уваги журналістів Аффлеку та Лопес не звикати. У 2003 році вони відклали (а пізніше взагалі скасували) весілля через підвищену увагу до них. Сама Лопес говорила, що надмірна увага до їхнього роману стала однією з причин розлучення.

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Але від долі таки не втечеш – через 17 років закохані знову закрутили роман, а 16 липня 2022 Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися.

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Джерело
PageSix
Теги
Бен Аффлек Дженніфер Лопес
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