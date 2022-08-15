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Какой ты Бен Аффлек сегодня? Мемы с самым грустным актером Голливуда

15 августа 2022, 12:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Какой ты Бен Аффлек сегодня? Мемы с самым грустным актером Голливуда
Источник: Depositphotos

Американский актер Бен Аффлек отмечает день рождения. 15 августа звезде фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости исполняется 50 лет.

К Бену Аффлеку всегда было пристальное внимание от поклонников и папарацци. Его называют самым грустным актером Голливуда, поскольку на случайно сделанных снимках он всегда именно так и выглядит. Печальная улыбка, задумчивый взгляд и полное погружение в себя.

В честь юбилея Факты ICTV решили собрать подборку мемов с Беном Аффлеком.

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Недавно Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отправились на речную прогулку во время своего медового месяца. Очевидно, что актер устал от неиссякаемой энергии Лопес и уснул прям на стуле. 

— Он всегда будет моим Бэтменом, и я рад видеть его расслабленным в лучшем месте в его жизни. Надпись на картинке: Когда осознал, что тебе больше не нужно переживать о том, чтобы быть Бэтменом.

Наряжают Бена и в Бэтмена.

  • В брачном контракте Бена Аффлека и Дженнифер Лопес есть пункт о сексуальных отношениях не менее четырех раз в неделю. Я подозреваю, что их гораздо больше, чем четыре.

  • Бен Аффлек в свой медовый месяц.

Много и таких фото, где Аффлек курит. Он всегда это делает с задумчивым выражением лица. Так, пользователей сети просят выбрать — Какой курящий Бен ты сегодня.

Ажиотаж вызвало и фото актера, на котором он стоит на пляже и смотрит вдаль.

  • Я не Бен Аффлек на этом фото физически, но я Бен Аффлек на этом фото духовно.

В мае 2021 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сошлись почти спустя 20 лет. В июле того ж года появились снимки отдыха пары на яхте в Сен-Тропе. На них Аффлек и Лопес будто повторяют кадр из клипа певицы Jenny from the Block 19-летней давности.

Казалось бы, у актера должно светится лицо от счастья, однако и тут без его грустного вида не обошлось.

  • Наслаждаешься прикосновением к попе, а затем вспоминаешь о моментах жизни, о которых жалеешь, и о боли, которую причинил другим.
  • Даже в этой идиллической обстановке Бен Аффлек по своей природе не способен на иное выражение лица, кроме как — я только что потерял опеку над своим сыном.

Стоит отметить, что внимание к Бену приковано на протяжении многих лет. Актер не раз говорил, что его это раздражает.

Так, например, недавно мы писали, что Аффлека разочаровал медовый месяц со “стальной” Лопес и все из-за пристального внимания папарацци. Он злился, Дженнифер же отнеслась с пониманием.

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