Американский актер Бен Аффлек отмечает день рождения. 15 августа звезде фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости исполняется 50 лет.

К Бену Аффлеку всегда было пристальное внимание от поклонников и папарацци. Его называют самым грустным актером Голливуда, поскольку на случайно сделанных снимках он всегда именно так и выглядит. Печальная улыбка, задумчивый взгляд и полное погружение в себя.

В честь юбилея Факты ICTV решили собрать подборку мемов с Беном Аффлеком.

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Недавно Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отправились на речную прогулку во время своего медового месяца. Очевидно, что актер устал от неиссякаемой энергии Лопес и уснул прям на стуле.

— Он всегда будет моим Бэтменом, и я рад видеть его расслабленным в лучшем месте в его жизни. Надпись на картинке: Когда осознал, что тебе больше не нужно переживать о том, чтобы быть Бэтменом.

He’ll always be my Batman, but I’m happy to see him relaxed and in a better place in his life. #BenAffleck pic.twitter.com/deGcc5xb4e — Ryan ‘All Day News’ Anderson (@Ryans_Ramblings) July 25, 2022

Наряжают Бена и в Бэтмена.

В брачном контракте Бена Аффлека и Дженнифер Лопес есть пункт о сексуальных отношениях не менее четырех раз в неделю. Я подозреваю, что их гораздо больше, чем четыре.

Causa // Efecto “El contrato prenunpcial de Ben Affleck y Jennifer Lopez tiene la cláusula de tener al menos 4 veces por semana relaciones sexuales” Sospecho que son muchas más que 4. pic.twitter.com/rFQwrR2Xks — ???????? Víctor ???????? (@azogueray) July 24, 2022

Бен Аффлек в свой медовый месяц.

Ben Affleck en su luna de miel: pic.twitter.com/kHkYaDgLOk — Señor pizza ???? (@javierbaez_) July 25, 2022

Много и таких фото, где Аффлек курит. Он всегда это делает с задумчивым выражением лица. Так, пользователей сети просят выбрать — Какой курящий Бен ты сегодня.

Ажиотаж вызвало и фото актера, на котором он стоит на пляже и смотрит вдаль.

Я не Бен Аффлек на этом фото физически, но я Бен Аффлек на этом фото духовно.

I am not Ben Affleck in this photo physically but I am Ben Affleck in this photo spiritually pic.twitter.com/v2lYjZNOL2 — Quinn (@qgoodman_) April 25, 2020

В мае 2021 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сошлись почти спустя 20 лет. В июле того ж года появились снимки отдыха пары на яхте в Сен-Тропе. На них Аффлек и Лопес будто повторяют кадр из клипа певицы Jenny from the Block 19-летней давности.

Казалось бы, у актера должно светится лицо от счастья, однако и тут без его грустного вида не обошлось.

Наслаждаешься прикосновением к попе, а затем вспоминаешь о моментах жизни, о которых жалеешь, и о боли, которую причинил другим.

Даже в этой идиллической обстановке Бен Аффлек по своей природе не способен на иное выражение лица, кроме как — я только что потерял опеку над своим сыном.

even in this idyllic situation, ben affleck is constitutionally incapable of producing any facial expression other than ‘i just lost custody of my son’ pic.twitter.com/aRcR3Tq76J — rax ‘leads with her crotch’ king (@RaxKingIsDead) July 25, 2021

Стоит отметить, что внимание к Бену приковано на протяжении многих лет. Актер не раз говорил, что его это раздражает.

Так, например, недавно мы писали, что Аффлека разочаровал медовый месяц со “стальной” Лопес и все из-за пристального внимания папарацци. Он злился, Дженнифер же отнеслась с пониманием.