Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася своїми емоціями після весілля з актором Беном Аффлеком та показала перші святкові фото.

У своєму блозі зірка написала, що все сталося так, як вони хотіли. Також Лопес поділилася кількома знімками, на яких можна побачити, що для весільної церемонії вона обрала білу сукню з глибоким вирізом та довгу фату.

– Ми зробили це. Любов прекрасна. Любов чудова. І виявляється, любов терпляча. 20 років терпіння! Минулої ночі ми прилетіли до Лас-Вегасу, стояли в черзі за ліцензією разом із чотирма іншими парами, і всі вони робили одну й ту саму подорож до весільної столиці світу… Усі ми хотіли в цей момент одного й того ж — щоб світ визнав нас партнерами та оголосив про наше кохання через стародавній та майже універсальний символ шлюбу, – зазначила Лопес.

Виконавиця зізналася, що вони ледве встигли дістатися до каплиці, перш ніж та закрилася. Дженніфер каже, що це було весілля її мрії.

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– Вони мали рацію, коли говорили – Все, що вам потрібно, це кохання… Кохання – велика річ, можливо, найкраща з речей, і її варто чекати, – зазначила Лопес.

Ба більше, Дженніфер взяла прізвище чоловіка. Тепер вона Аффлек.

Нагадаємо, 16 липня Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися у Лас-Вегасі. Пропозицію актор зробив співачці в квітні 2022 року.

Варто зазначити, пара відновила свої стосунки після 17-річної перерви.