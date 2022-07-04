Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Який несмак: розповніла Ані Лорак у червоному міні нарвалася на критику

4 Липня 2022, 10:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ані Лорак
Джерело: Ані Лорак

Співачка Ані Лорак з України, яка не висловила свою позицію щодо повномасштабної війни в рідній країні, з’явилася на сцені в Єревані (Вірменія).

Артистка виступила на весіллі, заспівавши там свої хіти. Увагу до виконавиці привернув не лише вокал, а й зовнішній вигляд. Підписники зазначили, що Ані Лорак помітно погладшала, а також розкритикували її вбрання.

На сцені вона постала в яскравій червоній мінісукні з широкими воланами на стегнах і стразами на рукавах і плечах. На ноги взула туфлі на масивній платформі та широкому підборі від Versace.

Зараз дивляться
  • Надуло.
  • По-моєму вона почала гладшати.
  • Хто її стиліст.
  • Тітка-кульбаба.
  • Що це за вигляд?
  • Терміново худнути!
  • Продажна тварина.
  • Краще втратити все, ніж втратити честь та гідність.
  • Боже, який несмак… Хто це вбрання придумав?
  • Ти так погладшала.
  • Жерти хочуть, а Путін не годує.
  • Апетитна така. – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, Ані Лорак мовчить про повномасштабну війну в Україні. Навіть свій профіль у Instagram артистка видалила. Нещодавно вона засвітилася на російському ТБ у програмі Де логіка?, однак випуск був записаний до 24 лютого.

Читайте також:
Ані Лорак і КіркоровУ тебе ж кар’єра: Осадча розповіла, хто порадив Лорак мовчати про війну

Теги
Ані Лорак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь