Співачка Ані Лорак з України, яка не висловила свою позицію щодо повномасштабної війни в рідній країні, з’явилася на сцені в Єревані (Вірменія).
Артистка виступила на весіллі, заспівавши там свої хіти. Увагу до виконавиці привернув не лише вокал, а й зовнішній вигляд. Підписники зазначили, що Ані Лорак помітно погладшала, а також розкритикували її вбрання.
На сцені вона постала в яскравій червоній мінісукні з широкими воланами на стегнах і стразами на рукавах і плечах. На ноги взула туфлі на масивній платформі та широкому підборі від Versace.
- Надуло.
- По-моєму вона почала гладшати.
- Хто її стиліст.
- Тітка-кульбаба.
- Що це за вигляд?
- Терміново худнути!
- Продажна тварина.
- Краще втратити все, ніж втратити честь та гідність.
- Боже, який несмак… Хто це вбрання придумав?
- Ти так погладшала.
- Жерти хочуть, а Путін не годує.
- Апетитна така. – Пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, Ані Лорак мовчить про повномасштабну війну в Україні. Навіть свій профіль у Instagram артистка видалила. Нещодавно вона засвітилася на російському ТБ у програмі Де логіка?, однак випуск був записаний до 24 лютого.