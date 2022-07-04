Співачка Ані Лорак з України, яка не висловила свою позицію щодо повномасштабної війни в рідній країні, з’явилася на сцені в Єревані (Вірменія).

Артистка виступила на весіллі, заспівавши там свої хіти. Увагу до виконавиці привернув не лише вокал, а й зовнішній вигляд. Підписники зазначили, що Ані Лорак помітно погладшала, а також розкритикували її вбрання.

На сцені вона постала в яскравій червоній мінісукні з широкими воланами на стегнах і стразами на рукавах і плечах. На ноги взула туфлі на масивній платформі та широкому підборі від Versace.

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Надуло.

По-моєму вона почала гладшати.

Хто її стиліст.

Тітка-кульбаба.

Що це за вигляд?

Терміново худнути!

Продажна тварина.

Краще втратити все, ніж втратити честь та гідність.

Боже, який несмак… Хто це вбрання придумав?

Ти так погладшала.

Жерти хочуть, а Путін не годує.

Апетитна така. – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, Ані Лорак мовчить про повномасштабну війну в Україні. Навіть свій профіль у Instagram артистка видалила. Нещодавно вона засвітилася на російському ТБ у програмі Де логіка?, однак випуск був записаний до 24 лютого.