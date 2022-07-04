Певица Ани Лорак из Украины, которая не высказала своей позиции насчет полномасштабной войны в родной стране, появилась на сцене в Ереване (Армения).

Артистка выступила на свадьбе, исполнив публике свои хиты. Внимание к исполнительнице привлек не только вокал, но и внешний вид. Поклонники отметили, что Ани Лорак заметно поправилась, а также раскритиковали ее наряд.

На сцене она предстала в ярком красном мини-платье с широкими воланами на бедрах и стразами на рукавах и плечах. На ноги обула туфли на массивной платформе и широком каблуке от Versace.

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Надуло.

По-моему она начала поправляться.

Кто ее стилист.

Тетя-одуванчик.

Что за вид?

Срочно худеть!

Продажная тварь.

Лучше потерять все, чем потерять честь и достоинство.

Боже, какая безвкусица…Кто этот наряд придумал?

Ты так поправилась.

Жрать охота, а Путин не кормит.

Аппетитная такая. — Пишут пользователи сети.

Отметим, Ани Лорак молчит о полномасштабной войне в Украине. Даже свой профиль в Instagram артистка удалила. Недавно она засветилась на российском ТВ в программе Где логика?, однако выпуск был записан до 24 февраля.