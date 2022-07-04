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Какая безвкусица: располневшая Ани Лорак в красном мини нарвалась на критику

4 июля 2022, 10:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Певица Ани Лорак из Украины, которая не высказала своей позиции насчет полномасштабной войны в родной стране, появилась на сцене в Ереване (Армения).

Артистка выступила на свадьбе, исполнив публике свои хиты. Внимание к исполнительнице привлек не только вокал, но и внешний вид. Поклонники отметили, что Ани Лорак заметно поправилась, а также раскритиковали ее наряд.

На сцене она предстала в ярком красном мини-платье с широкими воланами на бедрах и стразами на рукавах и плечах. На ноги обула туфли на массивной платформе и широком каблуке от Versace.

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  • Надуло.
  • По-моему она начала поправляться.
  • Кто ее стилист.
  • Тетя-одуванчик.
  • Что за вид?
  • Срочно худеть!
  • Продажная тварь.
  • Лучше потерять все, чем потерять честь и достоинство.
  • Боже, какая безвкусица…Кто этот наряд придумал?
  • Ты так поправилась.
  • Жрать охота, а Путин не кормит.
  • Аппетитная такая. — Пишут пользователи сети.

Отметим, Ани Лорак молчит о полномасштабной войне в Украине. Даже свой профиль в Instagram артистка удалила. Недавно она засветилась на российском ТВ в программе Где логика?, однако выпуск был записан до 24 февраля.

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