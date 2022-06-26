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Проміняла країну на гроші: Ані Лорак засвітилася на російському ТБ

26 Червня 2022, 13:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ани Лорак

Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні, вперше з лютого засвітилася у медіапросторі. Зірка, яка родом із Чернівецької області, засвітилася у російській телепередачі.

Так, йдеться про програму Де логіка?, яка транслюється на російському телеканалі ТНТ. Випуск із Лорак показали по ТБ ще 17 червня, а телеведучим виступив комік Азамат Мусагалієв.

Ани Лорак

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Відомо, що у цьому випуску шоу взяли участь Artik&Asti.

І хоча в мережі почали негативно коментувати появу Лорак на російському ТБ, випуск був записаний ще до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Як виявилось, знімання проходили ще 20 лютого.

Ще у березні у соцмережах активно обговорювали відмову Лорак озвучувати свою позицію щодо війни. Співачка вже довгий час не проявляє активності в соцмережах, і багато публічних осіб закликали її підтримати свою країну, яка бореться з Росією. Артистку також прибрали з Алеї зірок у Чернівцях.

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Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чому Ані Лорак мовчить. Вона вважає, що на артистку вплинув Філіп Кіркоров – вони підтримують близьке спілкування. На думку ведучої, багато зірок не варті того, щоб мати громадянство нашої країни.

Теги
Ані Лорак Війна в Україні
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