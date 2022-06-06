Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, хто вплинув на мовчання Ані Лорак про війну з Росією. Співачка продовжує ігнорувати ті жахи, які забрали життя тисяч її земляків.

– Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе ж кар’єра! Думаю, після нашої перемоги все стане зрозумілим, – заявила Осадча.

На думку телеведучої, російський співак Кіркоров міг вплинути на рішення Лорак. Раніше Філіп заявляв, що підтримує спілкування зі співачкою, оскільки вони досить близькі друзі.

Катерина додала, що багато думала про рішення людей, які мовчать про криваву війну в Україні.

Зараз дивляться

– Мені важко навіть зрозуміти, як люди так можуть робити. Я багато думала, які причини можуть бути. Кар’єра в Росії, в Україні – війна, повертатися нема куди? Мовчать, бо гадають, що Росія захопить Україну і вони повернуться сюди зірками? – розмірковує Осадча.

Телеведуча вже заявляла, що багато зірок не варті того, щоб мати громадянство нашої країни. Катерина до останнього вірила — не існує таких грошей, сили, які б змусили мовчати українців про криваві злочини.

На думку Осадчої, не варті українського паспорта Ані Лорак, Таїсія Повалій, Олександр Рева, Джиган, Регіна Тодоренко, члени колишньої групи Artik & Asti (Ганна Дзюба та Артем Умрихін), Анна Сєдокова, Кирило Туриченко, Галина Безрук.