Співачка Jerry Heil прокоментувала перемогу Tvorchi у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Виконавиця також боролася за можливість представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Jerry Heil увійшла до трійки лідерів, а тому, зізнається – перемога чи поразка у конкурсах має відповідний вплив на моральний стан. Однак є одне але – лише в тому випадку, коли на першому місці твоє его.

– Ще на початку повномасштабної війни я остаточно знайшла свою місію в служінні українській музиці, тому Нацвідбір цього року вважаю не конкурсом, а платформою, де тих, хто говорить музичною мовою – чують, – сказала виконавиця.

Артистка зазначила, що який би результат не був, він був би правильним.

Зараз дивляться

– Подивіться, скільки крутих імен почув український народ. Tvorchi дійсно покажуть нашу країну без кордонів. Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом або посиленням приспіву – я завжди буду відкрита, – наголосила Jerry Heil.

Співачка додала, що всі українські музиканти сьогодні – одна велика команда, яка зробить так, щоб наша музика вийшла на світову арену. Саме в цьому вона бачить місію свого життя.

Інша ж фіналістка Нацвідбору не згодна з перемогою гурту. Так, Krutь звинуватила Tvorchi у фонограмі і продажу музики в РФ. Однак організатори конкурсу все перевірили і ніяких порушень не знайшли.