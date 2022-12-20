Фіналістка Нацвідбору Євробачення 2023 року Krutь поскаржилася на переможців відбору Tvorchi. Все через лейбл, який співпрацює з дуетом, а також фонограму, яка нібито звучала під час фіналу Нацвідбору.

Так, перша претензія співачки полягає у співпраці з лейблом Believe, який займається продажем пісень у Європі та Азії. Krutь впевнена, що компанія тісно пов’язана з Росією, яка веде війну з Україною. Організатори Нацвідбору Суспільне наголосили, що порушень у цьому питанні не побачили.

– 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через дистриб’ютора Believe, ще троє працювали з ним нещодавно, – заявили організатори.

Щодо другого питання, то його дослідив продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров. Він визнав, що у зазначені секунди виступу Tvorchi чути додаткову обробку, яка може бути даблом. Однак Шуров не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу та обрання переможцями артистів.

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Також Комітет врахував, що низку подібних порушень допустили й інші фіналісти відбору, але нікого з них не дискваліфікували з цієї причини.

За підсумком, Суспільне не вважає звернення артистки Krutь вагомою причиною для припинення участі Tvorchi у відборі на Євробачення 2023, яке відбудеться у травні у Ліверпулі.

Нагадаємо, що Tvorchi представлятимуть Україну на Євробаченні 2023 року з піснею Heart of Steel. Переможця визначили глядачі та журі, чиї голоси розділили 50 на 50. Варто зазначити, що цього року глядачі вперше змогли голосувати за допомогою програми Дія, а не надсилати СМС.