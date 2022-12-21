Певица Jerry Heil прокомментировала победу Tvorchi в финале Нацотбора на Евровидение 2023. Исполнительница также боролась за возможность представлять нашу страну на международном песенном конкурсе.

Jerry Heil вошла в тройку лидеров, а потому, признается — победа или поражение в конкурсах имеет соответствующее влияние на моральное состояние. Однако есть одно но — лишь в том случае, когда на первом месте твое эго.

— Еще в начале полномасштабной войны я окончательно нашла свою миссию в служении украинской музыке, поэтому Нацотбор этого года считаю не конкурсом, а платформой, где тех, кто говорит музыкальным языком — слышат, — сказала исполнительница.

Артистка отметила, что какой бы результат не был, он был бы правильным.

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— Посмотрите, сколько крутых имен услышал украинский народ. Tvorchi действительно покажут нашу страну без границ. Если парням нужна будет моя помощь с текстом или усилением припева — я всегда буду открыта, — подчеркнула Jerry Heil.

Певица добавила, что все украинские музыканты сегодня — одна большая команда, которая сделает так, чтобы наша музыка вышла на мировую арену. Именно в этом она видит миссию своей жизни.

Другая же финалистка Нацотбора не согласна с победой группы. Так, Krutь обвинила Tvorchi в фонограмме и продаже музыки в РФ. Однако организаторы конкурса все проверили и никакних нарушений не нашли.