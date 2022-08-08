Гурт Kalush Orchestra відреагував на критику щодо свого виступу на фестивалі Sea Dance Festival разом із діджеями з Росії.

В Instagram фронтмен колективу Олег Псюк сказав, що вони вже звернулися до організаторів. Судячи зі слів музиканта, російських діджеїв раніше у програмі не було. Йдеться про Ніну Кравіц та Анфісу Летяго.

– Усім привіт. Така історія, що ми мали виступати через місяць на одному фестивалі, проте раптом у програму поставили якусь російську співачку… Ми вже написали організаторам, щоб її прибрали, якщо ні – то ми не виступатимемо, – зазначив Псюк.

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Він також закликав користувачів мережі писати до Instagram фестивалю, з проханням виключити із програми небажаних артисток.

Раніше стало відомо, що Kalush Orchestra виступить на одній сцені із російськими діджеями. Гурт візьме участь у музичному фестивалі у Чорногорії Sea Dance Festival. Захід пройде з 26 по 28 серпня.

Користувачі мережі швидко почали критикувати колектив, дорікаючи учасникам у тому, що гроші не пахнуть.