Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Гроші не пахнуть? Kalush Orchestra розкритикували за виступ із діджеями з РФ

6 Серпня 2022, 15:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гроші не пахнуть? Kalush Orchestra розкритикували за виступ із діджеями з РФ
Джерело: Kalush

Переможці Євробачення 2021 – український гурт Kalush Orchestra виступить на одній сцені з російськими діджеями.

Колектив візьме участь у музичному фестивалі в Чорногорії Sea Dance Festival. На тій же сцені з’являться діджеї з РФ – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Захід пройде з 26 по 28 серпня.

Про те, що Kalush Orchestra візьме участь у фестивалі, стало відомо з афіші заходу, де представлені й інші виконавці.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що уважні користувачі мережі вже встигли розкритикувати представників України на Євробаченні 2021, залишивши гнівні коментарі під анонсом заходу.

  • Хлопці, бойкотуємо росіян! Краще заробити грошей десь інакше!
  • Kalush Orchestra, вам зручно сидіти одночасно на двох стільцях?
  • Kalush Orchestra, потрібно вам трохи більше дізнатися про Ніну Кравіц.
  • Вам нормально з росіянами виступати?
  • Звільніть Маріуполь на одній сцені з росіянкою, яка вважає винними дві сторони!
  • Гроші не пахнуть?
  • Серйозно? В одному лайн-апі з Ніною Кравіц?
  • Kalush Orchestra, виступаєте з пропутінською Кравіц? – Пишуть користувачі мережі.
Гроші не пахнуть? Kalush Orchestra розкритикували за виступ із діджеями з РФ / 3 зображення

Факти ICTV звернулися за коментарями до менеджменту Kalush Orchestra, проте поки що чекають на відповідь.

Варто зазначити, що Кравіц мовчить про війну в Україні. 26 лютого вона написала в Instagram, що молиться за мир. Тоді частина підписників повідомили їй, що її висловлювання проти війни могли б бути конкретнішими.

Згодом вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому.

Анфіса Летяго виявилася не більш промовистою, опублікувавши прапори країн усього світу і написавши – Ні війні.

Читайте також:
Kalush OrchestraKalush Orchestra випустить спільний трек із представником Великої Британії на Євробаченні 2022

Теги
Kalush Фестиваль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь