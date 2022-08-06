Переможці Євробачення 2021 – український гурт Kalush Orchestra виступить на одній сцені з російськими діджеями.
Колектив візьме участь у музичному фестивалі в Чорногорії Sea Dance Festival. На тій же сцені з’являться діджеї з РФ – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Захід пройде з 26 по 28 серпня.
Про те, що Kalush Orchestra візьме участь у фестивалі, стало відомо з афіші заходу, де представлені й інші виконавці.
Варто зазначити, що уважні користувачі мережі вже встигли розкритикувати представників України на Євробаченні 2021, залишивши гнівні коментарі під анонсом заходу.
- Хлопці, бойкотуємо росіян! Краще заробити грошей десь інакше!
- Kalush Orchestra, вам зручно сидіти одночасно на двох стільцях?
- Kalush Orchestra, потрібно вам трохи більше дізнатися про Ніну Кравіц.
- Вам нормально з росіянами виступати?
- Звільніть Маріуполь на одній сцені з росіянкою, яка вважає винними дві сторони!
- Гроші не пахнуть?
- Серйозно? В одному лайн-апі з Ніною Кравіц?
- Kalush Orchestra, виступаєте з пропутінською Кравіц? – Пишуть користувачі мережі.
Факти ICTV звернулися за коментарями до менеджменту Kalush Orchestra, проте поки що чекають на відповідь.
Варто зазначити, що Кравіц мовчить про війну в Україні. 26 лютого вона написала в Instagram, що молиться за мир. Тоді частина підписників повідомили їй, що її висловлювання проти війни могли б бути конкретнішими.
Згодом вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому.
Анфіса Летяго виявилася не більш промовистою, опублікувавши прапори країн усього світу і написавши – Ні війні.