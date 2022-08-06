Переможці Євробачення 2021 – український гурт Kalush Orchestra виступить на одній сцені з російськими діджеями.

Колектив візьме участь у музичному фестивалі в Чорногорії Sea Dance Festival. На тій же сцені з’являться діджеї з РФ – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Захід пройде з 26 по 28 серпня.

Про те, що Kalush Orchestra візьме участь у фестивалі, стало відомо з афіші заходу, де представлені й інші виконавці.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що уважні користувачі мережі вже встигли розкритикувати представників України на Євробаченні 2021, залишивши гнівні коментарі під анонсом заходу.

Хлопці, бойкотуємо росіян! Краще заробити грошей десь інакше!

Kalush Orchestra, вам зручно сидіти одночасно на двох стільцях?

Kalush Orchestra, потрібно вам трохи більше дізнатися про Ніну Кравіц.

Вам нормально з росіянами виступати?

Звільніть Маріуполь на одній сцені з росіянкою, яка вважає винними дві сторони!

Гроші не пахнуть?

Серйозно? В одному лайн-апі з Ніною Кравіц?

Kalush Orchestra, виступаєте з пропутінською Кравіц? – Пишуть користувачі мережі.

Гроші не пахнуть? Kalush Orchestra розкритикували за виступ із діджеями з РФ / 3 зображення

Факти ICTV звернулися за коментарями до менеджменту Kalush Orchestra, проте поки що чекають на відповідь.

Варто зазначити, що Кравіц мовчить про війну в Україні. 26 лютого вона написала в Instagram, що молиться за мир. Тоді частина підписників повідомили їй, що її висловлювання проти війни могли б бути конкретнішими.

Згодом вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому.

Анфіса Летяго виявилася не більш промовистою, опублікувавши прапори країн усього світу і написавши – Ні війні.