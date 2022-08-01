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Якщо зникне світло на всій планеті: Kalush Orchestra показали акустичну версію пісні Stefania

1 Серпня 2022, 16:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Калуш

Український гурт Kalush Orchestra зняв жартівливу акустичну версію пісні Stefania, з якою вони виграли на Євробаченні 2022.

Колектив зіграв композицію за допомогою акустичних інструментів – дощовиці, сопілки, козу тощо.

– Ми продовжуємо нашу акустичну рубрику. Якщо раптом зникне світло на всій планеті, музика Kalush Orchestra все одно звучатиме по всьому світу, – підписали учасники колективу відео.

Шанувальники переможців Євробачення 2022 оцінили такий підхід і похвалили музикантів.

Зараз дивляться
  • Класно!
  • Круто! Початок – це щось!
  • Ви навіть не уявляєте, наскільки ви круті!
  • Прикольно вийшло!
  • Хлопці, ви неймовірні.
  • Це шедевр.
  • Респект за такий ремікс!
  • Оригінально, – пишуть у коментарях до ролика.

Раніше Kalush Orchestra висловилися про те, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії. Нагадаємо, таке рішення було ухвалено Європейським мовним союзом із міркувань безпеки.

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