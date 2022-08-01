Український гурт Kalush Orchestra зняв жартівливу акустичну версію пісні Stefania, з якою вони виграли на Євробаченні 2022.

Колектив зіграв композицію за допомогою акустичних інструментів – дощовиці, сопілки, козу тощо.

– Ми продовжуємо нашу акустичну рубрику. Якщо раптом зникне світло на всій планеті, музика Kalush Orchestra все одно звучатиме по всьому світу, – підписали учасники колективу відео.

Шанувальники переможців Євробачення 2022 оцінили такий підхід і похвалили музикантів.

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Класно!

Круто! Початок – це щось!

Ви навіть не уявляєте, наскільки ви круті!

Прикольно вийшло!

Хлопці, ви неймовірні.

Це шедевр.

Респект за такий ремікс!

Оригінально, – пишуть у коментарях до ролика.

Раніше Kalush Orchestra висловилися про те, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії. Нагадаємо, таке рішення було ухвалено Європейським мовним союзом із міркувань безпеки.