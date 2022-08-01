Український гурт Kalush Orchestra зняв жартівливу акустичну версію пісні Stefania, з якою вони виграли на Євробаченні 2022.
Колектив зіграв композицію за допомогою акустичних інструментів – дощовиці, сопілки, козу тощо.
– Ми продовжуємо нашу акустичну рубрику. Якщо раптом зникне світло на всій планеті, музика Kalush Orchestra все одно звучатиме по всьому світу, – підписали учасники колективу відео.
Шанувальники переможців Євробачення 2022 оцінили такий підхід і похвалили музикантів.
Зараз дивляться
- Класно!
- Круто! Початок – це щось!
- Ви навіть не уявляєте, наскільки ви круті!
- Прикольно вийшло!
- Хлопці, ви неймовірні.
- Це шедевр.
- Респект за такий ремікс!
- Оригінально, – пишуть у коментарях до ролика.
Раніше Kalush Orchestra висловилися про те, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії. Нагадаємо, таке рішення було ухвалено Європейським мовним союзом із міркувань безпеки.