Группа Kalush Orchestra отреагировала на критику относительно своего выступление на фестивале Sea Dance Festival вместе с диджеями из России.

В Instagram фронтмен коллектива Олег Псюк сказал, что они уже обратились к организаторам. Судя по словам музыканта, российских диджеев ранее в программе не было. Речь идет о Нине Кравиц и Анфисе Летяго.

— Всем привет. Такая история, что мы должны были выступать через месяц на одном фестивале, однако вдруг в программу поставили какую-то российскую певицу… Мы уже написали организаторам, чтоб ее убрали, если нет — то мы выступать не будем, — отметил Псюк.

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Он также призвал пользователей сети писать в Instagram фестиваля, с просьбой исключить из программы нежеланных артисток.

Ранее стало известно, что Kalush Orchestra выступит на одной сцене с российскими диджеями. Группа примет участие в музыкальном фестивале в Черногории Sea Dance Festival. Мероприятие пройдет с 26 по 28 августа.

Пользователи сети быстро принялись критиковать коллектив, упрекая участников в том, что деньги не пахнут.