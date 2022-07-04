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Якою мерзотою була, такою і залишилася: Приходько розповіла про дружбу з Гагаріною

4 Липня 2022, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анастасия Приходько

Співачка Анастасія Приходько розповіла про дружбу із російською зіркою Поліною Гагаріною, а також про ставлення до неї після початку війни в Україні. В одному з останніх інтерв’ю артистка зізналася, що навіть запрошувала Поліну до себе у гості.

– Ми з нею дружили – вона навіть приїжджала до мене до Києва на презентацію пісні Між нами небо. Вона одягала мої прикраси, була в моєму домі та ночувала. Але це було тоді, коли вона була випускницею Фабрики Зірок. Я її підтримувала, хоча була набагато вищою за музичними досягненнями та більш медійною персоною. У нас було дуже багато різних історій, – розповіла Анастасія.

Співачка зізналася, що все змінилося після підписання Гагаріною контракту із продюсером Костянтином Меладзе.

– На одному з концертів вона мала виступати у мене на розігріві. Перед заходом вона сказала, що відмовляється від участі, хоча ми домовлялися про це. Гагаріна додала, що працює з Костею, і оскільки я з ним не працюю, то і вона не хоче бути зі мною пов’язаною, – додала Приходько.

Зірка додала, що після їхньої дружби, Поліна зробила плювок у її бік.

Зараз дивляться

– Після цього для мене вона як артист закінчилася. І ось коли вона виступила на стадіоні в Лужниках на підтримку Росії, я подумала: Якою мерзотою була – такою і залишилася, – вважає Анастасія.

Нагадаємо, що Поліна відкрила концерт у Лужниках у березні 2022 року – тим самим вона підтримала війну в Україні, в якій російська армія вбиває мирних жителів. Після цього Гагаріну внесли до чорного списку Мінкульту України.

Після цього Естонія закрила свої кордони для співачки та її колеги Філіпа Кіркорова.

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Джерело
Muzvar
Теги
Анастасія Приходько Війна в Україні
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