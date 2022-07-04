Певица Анастасия Приходько рассказала о дружбе с российской звездой Полиной Гагариной, а также об отношении к ней после начала войны в Украине. В одном из последних интервью артистка призналась, что даже приглашала Полину к себе в гости.

— Мы с ней дружили — она даже приезжала ко мне в Киев на презентацию песни Между нами небо. Она одевала мои украшения, была у меня в доме и ночевала. Но это было тогда, когда она была выпускницей Фабрики Звезд. Я ее поддерживала, хотя была гораздо выше по музыкальным достижениям и более медийной персоной. У нас было очень много разных историй, — рассказала Анастасия.

Певица призналась, что все изменилось после подписания Гагариной контракта с продюсером Константином Меладзе.

— На одном из концертов она должна была выступать у меня на разогреве. Перед мероприятием она мне сказала, что отказывается от участия, хотя мы договаривались об этом. Гагарина добавила, что работает с Костей, и раз уж я с ним не работаю, то и она не хочет быть со мной связанной, — добавила Приходько.

Звезда добавила, что после их дружбы Полина сделала плевок в ее сторону.

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— После этого для меня она как артист закончилась. И вот когда она выступила на стадионе в Лужниках на поддержку России, я подумала: какой мразью была — такой и осталась, — считает Анастасия.

Напомним, что Полина открыла концерт в Лужниках в марте 2022 года — тем самым она поддержала войну в Украине, в которой российская армия убивает мирных жителей. После этого Гагарину внесли в черный список Минкульта Украины.

После этого Эстония закрыла свои границы для певицы и ее коллеги Филлипа Киркорова.