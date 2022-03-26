Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий список із 47 російських діячів так званої культури, які виконують роль пропагандистів. Зокрема, йдеться про тих скоморохів, які підтримали вбивства українців.

Цю ініціативу підтримав Кабмін, далі ці списки передадуть РНБО та президенту.

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Низка цих артистів зокрема виступала на концерті-мітингу, під час якого росіяни раділи геноциду українського народу. Так, Поліна Гагаріна відкривала цей бал Сатани. Проте ця співачка навіть не змогла виконати власну пісню, а просто переспівала трек гурту Кіно Кукушка. Ніколай Расторгуєв та Олег Газманов знову горлали пісні, які пам’ятаю ще бабини.

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Цікавий момент виходить з Маратом Башаровим, який бив своїх дружин настільки, що їм доводилося звертатися за медичною допомогою. Власне, ось такі у Росії лідери думок та “культурні” діячі.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи – журналіст, телеведуча на телеканал Росія-1;

Бабаян Роман – телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій – телеведучий на каналі Міноборони РФ Звезда;

Дугін Олександр – політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест – головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Юридичні особи проти, яких вводяться санкції:

власники супутникового телеканалу Союз, що транслюється на супутниках Eutelsat W-4 і Ямал-201.

ТОВ 8 канал.

– Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму, – наголосили у Мінкульті України.