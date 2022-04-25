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Кіркорову та Гагаріній заборонили в’їзд до Естонії на п’ять років

25 Квітня 2022, 16:31
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Кіркорову та Гагаріній заборонили в’їзд до Естонії на п’ять років

Кремлівським посіпакам, а за сумісництвом артистам Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній заборонила в’їзд до Естонії на п’ять років.

Заборона набула чинності 22 квітня і діятиме до квітня 2027 року.

У пресслужба естонського МВС заявили, що співаки не зможуть відвідувати країну протягом п’яти років.

Філіп Кіркоров планував дати концерт у Таллінні 27 травня 2022 року. Проте городяни спочатку були проти його виступу. Навіть зібрали 6600 підписів проти цього заходу.

До речі, у січні 2021 року Кіркорову заборонила в’їзд Литва. Тоді йому заборонили виступати через гастролі в окупованому Криму. Він спробував оскаржити рішення у суді, але програв.

Зі свого боку Поліна Гагаріна планувала дати концерт у Таллінні 23 серпня 2022 року. Але тепер, схоже, їй залишається лише по мільйонному колу співати навіть не свою пісню Кукушка на проплачених Кремлем мітингах.

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Джерело: ERR

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Естонія, Філіп Кіркоров
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