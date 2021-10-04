Екс-чоловік української співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу з’явився на новому знімку зі своєю коханою, візажистом Лілією. Відповідним кадром дівчина поділилася в своєму Instagram.

Знімок зроблений в повітряному ресторані Києва. У кадрі пара позує під час обіду.

– Дякую за запрошення, – підписала публікацію Лілія.

Підписники оцінили фотографію закоханих, проте дехто зазначив, що аналогічний знімок у Мурата був і з Ані Лорак. Тоді пара була на такому самому побаченні.

Ви дуже гарна дівчина.

З Кароліною теж є таке фото.

Як і з Кароліною 10 років тому.

Дуже приємно бачити, що ви як і раніше разом.

Шкода, що він не з Кароліною.

Любив Кароліну, а тепер Лілю. Таке буває.

Красива пара, – пишуть користувачі мережі.

Наприкінці вересня Мурат Налчаджиоглу освідчився своїй коханій Лілії. Дівчина опублікувала фото, на якому продемонструвала обручку з діамантом.

Знімок був зроблений на відпочинку в Бодрумі. Пара зустрічається вже півтора року. Лілія виховує доньку Олександру.

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат розлучилися в 2019 році. З чуток, чоловік їй зрадив. Однак не дивлячись на розлучення, Ані Лорак і Мурат разом з’являлися на різних заходах.

Також екс-подружжя виховує 10-річну доньку Софію.