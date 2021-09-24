Українська співачка Ані Лорак презентувала кліп на нову пісню Бачила. Це перша композиція співачки українською мовою за останні 7 років.

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– Кожна історія кохання – особлива і неповторна. Її потрібно проживати, віддавати, відчувати, бути живим. Але іноді любов не минає, і залишається в тобі назавжди, набуваючи іншу форму існування … Відверті зізнання стають рядками, які відкривають серця мільйонів людей, – додала знаменитість в Instagram.

У кліпі Ані Лорак співає в зеленій сукні, тримаючи гострий кинджал біля грудей. На деяких кадрах співачка лежить у великому човні, набитому рослинами.

У ролику дівчина також красується в напівпрозорій сукні та співає в оточенні танцівниць в білому одязі.

Шанувальники моментально відреагували на прем’єру:

Браво! Українською мовою! Це шедевр, ви неперевершена!

Аж не віриться, що вона заспівала українською мовою! Це так гріє душу! Хіт рідною солов’їною.

Найкраща, нарешті пісня українською!

Гарний кліп і пісня! Втім, як завжди. Спасибі!

Чому новина про україномовну пісню від Ані Лорак сприймається як дзвінок від колишнього через сім років?

Від такої потужної співачки дуже чекала чогось потужного! Але на жаль – типово як і у всіх, нічим не виділяється. Дуже шкода.

Пісня хороша, але не хіт.

Кліп красивий, образи… Пісня. Не бере за душу. Недопрацьована. Просто театральна постановка.

Щось дивно всі полюбили українську мову – і Лобода, і Лорак. Щось не так у Росії?

Втім особливо спостережливі шанувальники помітили схожість нового відео Ані Лорак із кліпом Ірини Білик:

Схоже на кліп Білик Я пливу у човні. А якщо вона ще й плисти річкою буде…

Ідея як у кліпі Ірини Білик Я пливу у човні. Навіть човен і поза така ж сама!

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Варто зазначити, що авторами тексту Бачила є сама Ані Лорак і Єгор Гліб. Російський музичний продюсер раніше досить часто з’являвся в компанії Лорак, і їм навіть приписували романтичні стосунки. Він на 15 років молодший за знаменитість, і у нього є спільний син з українською співачкою Tayanna, з якої вони розлучилися у 2016 році.

Нагадаємо, що Ані Лорак з дочкою Софією живуть в Росії вже тривалий час, останнім хітом українською була пісня Мальви у 2014 році. Зірка також вперше за сім років провела концерт в Україні. Виступ співачки відбувся 16 серпня в одному з одеських клубів.