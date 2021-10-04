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Как с Ани Лорак 10 лет назад: сеть обсуждает фото Мурата с новой возлюбленной

4 октября 2021, 16:18 Каріна Зуєва
Мурат Налчажиоглу

Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу появился на новом снимке со своей возлюбленной, визажистом Лилией. Соответствующим кадром девушка поделилась в своем Instagram.

Снимок сделан в воздушном ресторане Киева. В кадре пара позирует во время обеда.

— Спасибо за приглашение, — подписала публикацию 24-летняя Лилия.

Подписчики оценили фотографию влюбленных, однако многие отметили, что аналогичный снимок у Мурата был и с Ани Лорак. Тогда пара была на таком же свидании.

  • Вы очень красивая девушка.
  • С Каролиной тоже есть такое фото.
  • Как и с Каролиной 10 лет назад.
  • Очень приятно видеть, что вы по прежнему вместе.
  • Жалко, что он не с Каролиной.
  • Любил Каролину, а теперь Лилю. Такое бывает.
  • Красивая пара, — пишут пользователи сети.

В конце сентября Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей возлюбленной Лилии. Девушка опубликовала фото, на котором продемонстрировала обручальное кольцо с бриллиантом.

Снимок был сделан на отдыхе в Бодруме. Пара встречается уже полтора года. Лилия воспитывает дочь Александру.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат развелись в 2019 году. По слухам, мужчина ей изменил. Однако не смотря на развод,  Ани Лорак и Мурат вместе появлялись на различных мероприятиях.

Также экс-супруги воспитывают 10-летнюю дочь Софию.

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