Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Як їсти бутерброд із лайном: Гільєрмо дель Торо про зйомки кіно в Голлівуді

15 Червня 2023, 19:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гильермо дель Торо
Джерело: Depositphotos

Кінорежисер і продюсер Гільєрмо дель Торо порівняв знімання кіно в Голлівуді з поїданням бутерброда з лайном. Сценарист додав, що за останні місяці одразу 5 кіностудій відмовилися з ним працювати.

Про це Гільєрмо заявив на міжнародному фестивалі в Ансі.

Постановник розповів про плани на майбутнє і згадав, що за останні місяці кіностудії відмовилися від п’яти його проєктів.

– Вони все ще кажуть мені “ні” – відмовилися від п’яти моїх проєктів. Знімати фільми – все одно, що їсти бутерброд із лайном. Таке буває завжди, але іноді в цій закусці все ж більше хліба, – зізнався Гільєрмо.

У планах постановника – зняти кілька повнометражних фільмів, після чого зайнятися виключно анімаційними мультфільмами.

Після успішного мультфільму Піноккіо 2022 року, сценарист хоче екранізувати роман Похований велетнями Кадзуо Ісігуро. Для цього буде використовуватися покадрова анімація, як і в попередньому мультфільмі сценариста.

Нагадаємо, що Гільєрмо дель Торо отримав Оскар 2023 за Піноккіо. Ще тоді постановник заявив, що вже ведуться переговори щодо його нового фільму Франкенштейн для Netflix. У березні цього року вже навіть почали набирати акторів.

Читайте також:
Піноккіо Ґільєрмо дель ТороГірка казка в період фашизму: рецензія на мультфільм Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Джерело
The Hollywood Reporter
Теги
Мультфільм Фільм
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь