Кінорежисер і продюсер Гільєрмо дель Торо порівняв знімання кіно в Голлівуді з поїданням бутерброда з лайном. Сценарист додав, що за останні місяці одразу 5 кіностудій відмовилися з ним працювати.

Про це Гільєрмо заявив на міжнародному фестивалі в Ансі.

Постановник розповів про плани на майбутнє і згадав, що за останні місяці кіностудії відмовилися від п’яти його проєктів.

– Вони все ще кажуть мені “ні” – відмовилися від п’яти моїх проєктів. Знімати фільми – все одно, що їсти бутерброд із лайном. Таке буває завжди, але іноді в цій закусці все ж більше хліба, – зізнався Гільєрмо.

У планах постановника – зняти кілька повнометражних фільмів, після чого зайнятися виключно анімаційними мультфільмами.

Після успішного мультфільму Піноккіо 2022 року, сценарист хоче екранізувати роман Похований велетнями Кадзуо Ісігуро. Для цього буде використовуватися покадрова анімація, як і в попередньому мультфільмі сценариста.

Нагадаємо, що Гільєрмо дель Торо отримав Оскар 2023 за Піноккіо. Ще тоді постановник заявив, що вже ведуться переговори щодо його нового фільму Франкенштейн для Netflix. У березні цього року вже навіть почали набирати акторів.