Кинорежиссер и продюсер Гильермо дель Торо сравнил съемки кино в Голливуде с поеданием бутерброда с дерьмом. Сценарист добавил, что за последние месяцы сразу 5 киностудий отказалось с ним работать.

Об этом Гильермо заявил на международном фестивале в Анси.

Постановщик рассказал о планах на будущее и упомянул, что за последние месяцы киностудии отказались от пяти его проектов.

— Они все еще говорят мне “нет” — отказались от пяти моих проектов. Снимать фильмы – все равно, что есть бутерброд с дерьмом. Такое бывает всегда, но иногда в этой закуске все же больше хлеба, — признался Гильермо.

В планах постановщика — снять несколько полнометражных фильмов, после чего заняться исключительно анимационными мультфильмами.

После успешного мультфильма Пиноккио 2022 года, сценарист хочет экранизировать роман Погребенный великанами Кадзуо Исигуро. Для этого будет использоваться покадровая анимация, как и в предыдущем мультфильме сценариста.

Напомним, что Гильермо дель Торо получил Оскар 2023 за Пиноккио. Еще тогда постановщик заявил, что уже ведутся переговоры касательно его нового фильма Франкенштейн для Netflix. В марте этого года уже даже начали набирать актеров.