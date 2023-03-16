Гильермо дель Торо работает на фильмом Франкенштейн: будут звездые актеры | Life

Гильермо дель Торо готовится к съемкам нового фильма Франкенштейн для Netflix. Актеров для картины уже набирают.

Так, в будущем фильме могут появиться Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот, а сам Гильермо будет сценаристом и режиссером.

Инсайдеры утверждают, что обладатель Оскара 2023 за фильм Пиноккио усердно работает над сценарием, а актерам пока не поступали официальные предложения сняться, но встречи уже были. Актеры согласны сниматься в картине — осталось только дождаться официальных заявлений от звезд.

Ранее дель Торо заявлял, что давно хотел снять фильм по культовой истории Мэри Шелли. Пока не ясно, будет ли видение режиссера отвечать канонам.

Впрочем, мы уже знаем, когда покажут еще один фильм по легендарной истории — недавно в сети показали трейлер Русалочки. Картина выйдет в прокат 25 мая.