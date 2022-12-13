Гірка казка в період фашизму: рецензія на мультфільм Піноккіо Ґільєрмо дель Торо

Лялькова картина Піноккіо Ґільєрмо дель Торо від Netflix є третьою екранізацією книги Карло Коллоді за рік, серед яких також адаптація Disney режисера Роберта Земекіса.

Робота дель Торо переплітається з двома улюбленими темами мексиканського режисера: католицькими образами та засудженням фашизму. Однак на відміну від таких картин дель Торо, як Хребет диявола та Лабіринт Фавна, в анімаційному фільмі дія відбувається не в Іспанії, а в Італії.

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Цей мультфільм зовсім не діснеївський Піноккіо, як у класиці 1940-го чи нещодавньому рімейку. У ньому є фашистські вітання, диктатор Беніто Муссоліні, бомби, що падають з неба, та батько, який протягує пістолет синові та каже: Застрели ляльку.

За сюжетом хлопчик Карло загинув від скинутої бомби під час Першої світової війни, коли він милувався розп’яттям Христа, встановленим Джеппетто у сільській церкві. Дитина повернулася до церкви за шишкою, що після її смерті стане насінням для дерева, з якого Джеппетто висіче Піноккіо.

Життя в Піноккіо вселив лісний дух (Тільда Суінтон), після чого лялька не може померти. Герой з’являється на світ як втілення хаосу, спустошуючи майстерню Джеппетто. Він трощить там все просто заради розваги.

Щоразу, коли Піноккіо “втрачає життя”, він переходить у підземний світ, де проводить певний час, і повертається до життя. Піноккіо дель Торо народжується знову і знову, немов вмираючи за наші гріхи. Фантазія творців мультфільму приводить Піноккіо у потойбічний світ, населений кроликами, які грають у покер.

В історії з періодом фашизму в Італії Піноккіо не уособлює конфронтацію режиму, а схильний радше до невинної непокори. Героя та інших дітей призивають в армію, яка нагадує щось на кшталт нацистського гітлер’югенду або рашистської юнармії.

Піноккіо легко схилити до виконання мілітаристської пропаганди для підйому режиму Муссоліні. Але він також доволі примхливий, щоб легко зруйнувати шоу та зганьбити дуче фашизму в його ж присутності. Варто зазначити, що тоді, коли інші фільми дель Торо відстоювали ідею антифашизму, ця картина є чимось на кшталт дитячої анархії.

Співрежисером мультфільму виступив Марк Густафсон, а над озвучкою працювали три лауреати премії Оскар – Крістоф Вальц, Кейт Бланшетт та Тільда Суінтон. Музику до нього написав французький композитор Александр Деспла, якого вже номінували на премію Золотий глобус-2023 за цю роботу.

Головною наскрізною дією фільму є небезпека групового мислення. Це чітко показно у моменті, коли місцеві жителі підозрюють Піноккіо лише через те, що він інший. Але саме вони виступають маріонетками, а не Піноккіо.

Піноккіо Ґільєрмо дель Торо створений не тільки на дітей, але теми, порушені в картині, явно розраховані на їхнє виховання. Більшу частину фільму Джеппетто хоче, щоб Піноккіо був таким, як його син Карло. Але з часом розуміє, що йому не потрібно замінювати Карло — Піноккіо чудовий, і йому не треба ставати людиною, щоб його любили.