Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Як вона це терпіла? Екссвекруха Шакіри хапала її за обличчя і наказувала мовчати

30 Січня 2023, 09:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шакіра висміяла Піке в новій пісні

Днями в мережі з’явилося відео, на якому мати іспанського футболіста Жерара Піке доволі емоційно розмовляє зі своєю невісткою, колумбійською співачкою Шакірою. Екссвекруха хапає артистку за обличчя і наказує мовчати.

Інцидент стався в 2016 році під час світського заходу, на якому Шакіра з Піке зустріли матір спортсмена Монтсеррат Бернабеу. Спочатку жінка мило посміхається, а потім хапає співачку за обличчя і підносить до своїх губ палець, показуючи жест мовчання.

Зараз дивляться

Далі розмова триває як ні в чому не бувало, проте шанувальників колумбійської співачки обурила така поведінку матері екскоханого.

  • Якщо вона таке дозволяла собі, коли вони були на людях, то не можу уявити, що відбувалося в них удома.
  • Як Шакіра терпіла цю родину? Мати чоловіка явно перегинає.
  • Найбільше вражає реакція Піке – стоїть як ні в чому не бувало собі, начебто те, що відбувається, абсолютна норма.
  • Як вона на неї зло дивиться.
  • Ніхто не має права так чинити! Навіть якщо це жарт. – Пишуть у коментарях під відео.

Які саме стосунки були між співачкою та екссвекрухою – невідомо. Однак після розлучення з Жераром Піке Шакіра встановила фігуру відьми навпроти будинку мами спортсмена. Відомо, що вони мешкають по сусідству.

Читайте також:
ШакираБанка з варенням допомогла Шакірі викрити невірність Жерара Піке

Теги
Жерар Піке Шакіра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь