Днями в мережі з’явилося відео, на якому мати іспанського футболіста Жерара Піке доволі емоційно розмовляє зі своєю невісткою, колумбійською співачкою Шакірою. Екссвекруха хапає артистку за обличчя і наказує мовчати.

Інцидент стався в 2016 році під час світського заходу, на якому Шакіра з Піке зустріли матір спортсмена Монтсеррат Бернабеу. Спочатку жінка мило посміхається, а потім хапає співачку за обличчя і підносить до своїх губ палець, показуючи жест мовчання.

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Далі розмова триває як ні в чому не бувало, проте шанувальників колумбійської співачки обурила така поведінку матері екскоханого.

Якщо вона таке дозволяла собі, коли вони були на людях, то не можу уявити, що відбувалося в них удома.

Як Шакіра терпіла цю родину? Мати чоловіка явно перегинає.

Найбільше вражає реакція Піке – стоїть як ні в чому не бувало собі, начебто те, що відбувається, абсолютна норма.

Як вона на неї зло дивиться.

Ніхто не має права так чинити! Навіть якщо це жарт. – Пишуть у коментарях під відео.

Які саме стосунки були між співачкою та екссвекрухою – невідомо. Однак після розлучення з Жераром Піке Шакіра встановила фігуру відьми навпроти будинку мами спортсмена. Відомо, що вони мешкають по сусідству.