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Банка з варенням допомогла Шакірі викрити невірність Жерара Піке

19 Січня 2023, 15:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шакира
Джерело: Depositphotos

Колумбійська співачка Шакіра викрила зради свого екскоханого, іспанського футболіста Жерара Піке за допомогою банки полуничного варення.

Вона зрозуміла, що спортсмен їй невірний, оскільки ласощі стали зникати в її відсутність, а в родині крім неї ніхто джем не любить. Тоді співачка запідозрила, що хтось чужий приходить до них в будинок.

Шакіра також натякнула про це в кліпі до пісні Te Felicito, в якому можна побачити, як вона відкриває холодильник.

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Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022 року. Пара була разом понад 10 років, у них два сини — Саша і Мілан. Офіційно шлюб вони не укладали.

Причиною розставання стала невірність футболіста. Він закрутив роман із 22-річною студенткою Кларою Чіа Марті.

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Джерело
PageSix
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Жерар Піке Шакіра
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