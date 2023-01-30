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Как она это терпела? Экс-свекровь Шакиры хватала ее за лицо и приказывала молчать

30 января 2023, 09:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шакіра висміяла Піке в новій пісні

На днях в сети появилось видео, на котором мать испанского футболиста Жерара Пике довольно эмоционально разговаривает со своей невесткой, колумбийской певицей Шакирой. Экс-свекровь хватает артистку за лицо и приказывает молчать.

Инцидент произошел в 2016 году во время светского мероприятия, на котором Шакира с Пике встретили мать спортсмена Монтсеррат Бернабеу. Сначала женщина мило улыбается, а после хватает певицу за лицо и подносит к своим губам палец, показывая жест молчания.

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Дальше разговор продолжается как ни в чем не бывало, однако поклонников колумбийском певицы возмутило такое поведение матери экс-возлюбленного.

  • Если она такое позволяла себе, когда они были на людях, то не могу представить, что происходило у них дома.
  • Как Шакира терпела эту семейку? Мать мужа явно перегибает палку.
  • Больше всего поражает реакция Пике — стоит как ни в чем не бывало себе, как будто происходящее абсолютная норма.
  • Как она на нее зло смотрит.
  • Никто не имеет права так поступать! Даже если это шутка. — Пишут в комментариях под видео.

Какие именно отношения были между певицей и экс-свекровью — неизвестно. Однако после расставания с Жераром Пике Шакира установила фигуру ведьмы напротив дома мамы спортсмена. Известно, что они живут по соседству.

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