На днях в сети появилось видео, на котором мать испанского футболиста Жерара Пике довольно эмоционально разговаривает со своей невесткой, колумбийской певицей Шакирой. Экс-свекровь хватает артистку за лицо и приказывает молчать.

Инцидент произошел в 2016 году во время светского мероприятия, на котором Шакира с Пике встретили мать спортсмена Монтсеррат Бернабеу. Сначала женщина мило улыбается, а после хватает певицу за лицо и подносит к своим губам палец, показывая жест молчания.

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Дальше разговор продолжается как ни в чем не бывало, однако поклонников колумбийском певицы возмутило такое поведение матери экс-возлюбленного.

Если она такое позволяла себе, когда они были на людях, то не могу представить, что происходило у них дома.

Как Шакира терпела эту семейку? Мать мужа явно перегибает палку.

Больше всего поражает реакция Пике — стоит как ни в чем не бывало себе, как будто происходящее абсолютная норма.

Как она на нее зло смотрит.

Никто не имеет права так поступать! Даже если это шутка. — Пишут в комментариях под видео.

Какие именно отношения были между певицей и экс-свекровью — неизвестно. Однако после расставания с Жераром Пике Шакира установила фигуру ведьмы напротив дома мамы спортсмена. Известно, что они живут по соседству.