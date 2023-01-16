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Шакіра встановила фігуру відьми навпроти будинку колишньої свекрухи

16 Січня 2023, 13:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шакира
Джерело: Depositphotos

Колумбійська співачка Шакіра встановила ляльку-відьму на своєму балконі, вікна якого виходять на будинок колишньої свекрухи, мами футболіста Жерара Піке.

Жахливу фігуру на балконі артистки помітили шанувальники.

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Нагадаємо, нещодавно Шакіра випустила трек-глузу над колишнім коханим під назвою BZRP Music Session #53.

У композиції можна почути різні посилання до Жерара, наприклад – Ти поводишся так дивно, що я навіть не впізнаю тебе. Я стою двох 22-річних. Ти проміняв Ferrari на Renault. Ти проміняв Rolex на Casio тощо. У тому числі й те, що футболіст залишив їй свекруху-сусідку.

Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022 року. Закохані були разом понад 10 років, у них два сини – Сашко та Мілан.

Після одразу стало відомо, що у Піке вже нова кохана – студентка Клара Чіа Марті.

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Жерар Піке Шакіра
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