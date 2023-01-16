Шакіра встановила фігуру відьми навпроти будинку колишньої свекрухи

Колумбійська співачка Шакіра встановила ляльку-відьму на своєму балконі, вікна якого виходять на будинок колишньої свекрухи, мами футболіста Жерара Піке.

Жахливу фігуру на балконі артистки помітили шанувальники.

????‍♀️???? Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law’s house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023 Зараз дивляться

Нагадаємо, нещодавно Шакіра випустила трек-глузу над колишнім коханим під назвою BZRP Music Session #53.

У композиції можна почути різні посилання до Жерара, наприклад – Ти поводишся так дивно, що я навіть не впізнаю тебе. Я стою двох 22-річних. Ти проміняв Ferrari на Renault. Ти проміняв Rolex на Casio тощо. У тому числі й те, що футболіст залишив їй свекруху-сусідку.

Про розставання Шакіри та Жерара Піке стало відомо влітку 2022 року. Закохані були разом понад 10 років, у них два сини – Сашко та Мілан.

Після одразу стало відомо, що у Піке вже нова кохана – студентка Клара Чіа Марті.