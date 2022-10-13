Як вчила бабуся: Кім Кардаш’ян розповіла про незвичайний секс із Пітом Девідсоном

Кім Кардаш’ян розкрила подробиці сексуального життя з колишнім хлопцем Пітом Девідсоном, а також поділилася корисною порадою, яку їй дала бабуся.

В епізоді The Kardashians 13 жовтня Кім зустрілася зі своєю бабусею Мері Джо MJ Шеннон, мамою Кріс Дженнер і сестрою Хлоєю Кардаш’ян. Під час розмови вона згадала про вікенд із Девідсоном в одному з готелів Лос-Анджелеса.

— Ми з Пітом зупинилися в готелі Беверлі Гіллз на минулих вихідних. Ми сиділи перед каміном і розмовляли кілька годин. І я подумала: “Моя бабуся сказала мені, що ти по-справжньому живеш, коли займаєшся сексом перед каміном”. І ось ми зайнялися сексом перед каміном на честь тебе! – заявила Кім своїй бабусі.

До речі, Мері Джо MJ Шеннон не розгубилася і перепитала онуку, чи не сталося це прямо в холі.

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– Не в холі! Але наскільки страшно думати про свою бабусю перед сексом? – додала Кім.

Роман Кім Кардаш’ян і Піта Девідсона тривав 9 місяців і завершився у серпні 2022 року. Причиною розриву стала відстань і напружені графіки закоханих. Вони обоє часто подорожували, тож підтримувати стосунки стало складно.