Как учила бабушка: Ким Кардашьян рассказала о необычном сексе с Питом Дэвидсоном

Ким Кардашьян раскрыла подробности сексуальной жизни с бывшим парнем Питом Дэвидсоном, и поделилась полезным советом, который ей дала бабушка.

В эпизоде The Kardashians 13 октября Ким встретилась со своей бабушкой Мэри Джо MJ Шеннон, мамой Крис Дженнер и сестрой Хлоей Кардашьян. Во время разговора она вспомнила об уикенде с Дэвидсоном в одном из отелей Лос-Анджелеса.

— Мы с Питом остановились в отеле Беверли Хиллз на прошлых выходных. Мы сидели перед камином и разговаривали несколько часов. И я подумала: “Моя бабушка сказала мне, что ты по-настоящему живешь, когда занимаешься сексом перед камином”. И вот мы занялись сексом перед камином в честь тебя! — заявила Ким своей бабушке.

К слову, Мэри Джо MJ Шеннон не растерялась и переспросила внучку, не произошло ли это прямо в холле.

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— Не в холле! Но насколько жутко думать о своей бабушке перед сексом? — добавила Ким.

Роман Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона длился 9 месяцев и завершился в августе 2022 года. Причиной разрыва стало расстояние и напряженные графики влюбленных. Они оба часто путешествовали, поэтому поддерживать отношения стало сложно.