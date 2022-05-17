Представник Великої Британії на Євробаченні 2022, співак Сем Райдер повернувся з пісенного конкурсу у рожевій панамці з написом Kalush Orchestra.

У аеропорту Лондона його зустріли фанати та представники ЗМІ. Головний убір артисту подарував соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

– Чудово провів час у космосі. Я був здивованим цими чудовими людьми в аеропорту, було так чудово повертатися додому, – написав артист.

Нагадаємо, що Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце на Євробаченні 2022.

Він поступився перемогою українському гурту Kalush Orchestra, який загалом отримав 631 бал. Однак артист не засмутився, а навпаки – підтримав український колектив.

Учасники гурту Kalush Orchestra також вже повернулися в Україну. Першими хлопців особисто вітали прикордонники з квітами. Крім цього, вони подарували зелений берет Олегу Псюку.

На кордоні Kalush Orchestra чекали шанувальники із прапорами. Музиканти порадували багатьох заспівавши свою переможну пісню Stefania.