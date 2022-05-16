Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Kalush Orchestra вже в Україні! Як переможців Євробачення вітали на батьківщині

16 Травня 2022, 21:38
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra вже в Україні! Як переможців Євробачення вітали на батьківщині

Переможці Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra повернувся в Україну. Першими хлопців особисто вітали прикордонники.

– Найвідомішу рожеву панамку помітили на українському кордоні. Переможці Євробачення Kalush Orchestra вже в Україні! А ще подарували фронтменові гурту зелений берет. Знаємо, що він оцінить, – зазначили у ДПСУ.

Також служба опублікувала відео того, як музикантів зустрічають із квітами та подарунком.

Крім того, на кордоні Kalush Orchestra чекали шанувальники із прапорами. Музиканти порадували багатьох заспівавши свою переможну пісню з прикордонниками та яворівською молоддю.

Читайте також:
Kalush Orchestra вже в Україні! Як переможців Євробачення вітали на батьківщиніЛідер у трендах YouTube: кліп Kalush Orchestra підкорив мережу

Теги
Kalush
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь