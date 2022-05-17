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Как у Kalush: представитель Британии на Евровидении вернулся домой в розовой панамке

17 мая 2022, 16:26
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Сем Райдер

Представитель Великобритании на Евровидении 2022, певец Сэм Райдер вернулся с песенного конкурса в розовой панамке с надписью Kalush Orchestra.

В аэропорту Лондона его встретили фанаты и представители СМИ. Головной убор артисту подарил солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

– Прекрасно провел время в космосе. Я был удивлен этими замечательными людьми в аэропорту, было так здорово возвращаться домой, – написал артист.

Напомним, что Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место на Евровидении 2022/

Он уступил победу украинской группе Kalush Orchestra, которая получила 631 балл. Однако артист не расстроился, а наоборот – поддержал украинский коллектив.

Участники группы Kalush Orchestra уже тоже вернулись в Украину. Первыми парней лично приветствовали пограничники с цветами. Кроме этого, они подарили зеленый берет Олегу Псюку.

На границе Kalush Orchestra ждали поклонники с флагами. Музыканты порадовали многих исполнив свою победную песню Stefania.

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Теги
Kalush, Евровидение, Великобритания
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