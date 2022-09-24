Французький актор Ален Делон пообіцяв президенту Володимиру Зеленському приїхати до України.

За словами 86-річної кінозірки, зробити він це зможе після того, як почне ходити. Таку обіцянку Делон дав під час інтерв’ю із Зеленським, яке 23 вересня з’явилося на французьких телеканалах.

– Я приїду, коли зможу нормально ходити. Це не так далеко і варте того, щоб поїхати. І я не боюся, – сказав Ален.

Зазначимо, що проблеми зі здоров’ям у легенди кіно розпочалися в 2017 році. Тоді Делон переніс операцію із шунтування артерії на стегні.

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У 2019 році в актора стався подвійний інсульт. У березні 2022 року Ален оголосив про рішення піти з життя за допомогою евтаназії, оскільки не хоче бути тягарем для близьких і страждати через погіршення здоров’я.

Раніше ми писали, що Ален Делон візьме інтерв’ю у Володимира Зеленського. Актор заявив, що те, що відбувається з Україною через РФ, його засмучує.