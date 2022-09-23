Французький актор та режисер Ален Делон прочитав вірш Тараса Шевченка Заповіт.

Зірка фільму Лев відвідав посольство України в Парижі. Твір легендарного українського поета Делон зачитав французькою в рамках спецпрограми про Шевченка.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, що Ален Делон візьме інтерв’ю у Володимира Зеленського. Востаннє актор публічно виступав у 2021 році, проте зараз він вирішив провести бесіду з президентом України, висловивши солідарність із нашою країною.

Актор каже, що те, що відбувається в Україні через РФ, його засмучує, тому він на нашому боці.

Варто зазначити, що на пенсії Ален уже 10 років.