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Французькою мовою: Ален Делон прочитав Заповіт Тараса Шевченка

23 Вересня 2022, 18:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Французькою мовою: Ален Делон прочитав Заповіт Тараса Шевченка

Французький актор та режисер Ален Делон прочитав вірш Тараса Шевченка Заповіт.

Зірка фільму Лев відвідав посольство України в Парижі. Твір легендарного українського поета Делон зачитав французькою в рамках спецпрограми про Шевченка.

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Раніше ми писали, що Ален Делон візьме інтерв’ю у Володимира Зеленського. Востаннє актор публічно виступав у 2021 році, проте зараз він вирішив провести бесіду з президентом України, висловивши солідарність із нашою країною.

Актор каже, що те, що відбувається в Україні через РФ, його засмучує, тому він на нашому боці.

Варто зазначити, що на пенсії Ален уже 10 років.

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Теги
Ален Делон Вірш Тарас Шевченко
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