Ален Делон візьме інтерв’ю у Володимира Зеленського

Французький актор та режисер Ален Делон візьме інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського.

Діалог відбудеться в п’ятницю – 23 вересня. Розмову покажуть о 14:30 за київським часом на французькому телеканалі TV5 Monde. Повідомляє Bfmtv.

Ален Делон повернеться до камери через рік після свого останнього публічного виступу. У такий спосіб він хоче висловити підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією.

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– Те, що відбувається з Україною, мене глибоко засмутило і зворушило, тож я борюся за них, – сказав актор.

До речі, 86-річний Ален Делон уже 10 років перебуває на пенсії. 2021 року він заявив, що хоче зняти свій останній фільм, який назавжди залишиться в історії.