Французский актер Ален Делон пообещал президенту Владимиру Зеленскому приехать в Украину.

По словам 86-летней кинозвезды, сделать он это сможет после того, как начнет ходить. Такое обещание Делон дал во время интервью с Зеленским, которое 23 сентября появилось на французских телеканалах.

— Я приеду, когда смогу нормально ходить. Это не так далеко и стоит того, чтобы поехать. И я не боюсь, — сказал Ален.

Отметим, что проблемы со здоровьем у легенды кино начались в 2017 году. Тогда Делон перенес операцию по шунтированию артерии на бедре.

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В 2019 году у актера случился двойной инсульт. В марте 2022 года Ален объявил о решении уйти из жизни посредством эвтаназии, поскольку не хочет быть обузой близким и страдать из-за ухудшения здоровья.

Ранее мы писали о том, что Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского. Актер заявил, что происходящее с Украиной из-за РФ его огорчает.