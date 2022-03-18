Ален Делон зважився на евтаназію

86-річний французький Актор Ален Делон хоче піти з життя за допомогою евтаназії.

Легенда кіно не хоче бути тягарем для близьких і страждати через погіршення здоров’я.

Ален Делон давно скаржиться на погане самопочуття, але не збирається проходити тривале лікування у шпиталі.

– З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до дідька по-тихому, не проходячи лікарень, уколів та іншого, – зазначив він одному з французьких видань.

Ален Делон зараз живе у Швейцарії, де евтаназія дозволена законом.

Син Делона відмовився від відповідальності за проведення процедури, тому цим займатиметься його молодша дочка.

– Тато попросив супроводжувати його до кінця, але я відмовився. У мене були на це причини. Функцію супроводжуючого візьме він моя сестра Анушка, – підтвердив Ентоні RTL.

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У 2019 році Ален Делон переніс подвійний інсульт, зараз актор ходить із палицею. Він не раз говорив про те, що старість неабияк його обтяжує.

– Старіти – відстій! Ми нічого не можемо з цим поробити, це те, що ми називаємо віком. Ти втрачаєш обличчя, зір. Ти встаєш і, чорт забирай, у тебе болить кісточка, – казав він.